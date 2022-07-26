Подозреваемый в двойном убийстве сдался полиции

Россиянин, подозреваемый в убийстве двоих мужчин в Павловском Посаде, сдался полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным источника, мужчина душевнобольной, в настоящий момент его мотивы выясняются. О подозреваемом известно, что ранее в связи с психическим заболеванием сотрудники Росгвардии отобрали у него оружие.

По данным Telegram-канал Mash, мужчина пришел в правоохранительные органы после трех дней скитаний по лесу. Относительно недавно фигурант попал в психиатрическую лечебницу из-за проблем с алкоголем и неадекватного поведения. Предполагается, что в лишении права на охоту он винил егерей, которым и обещал отомстить.