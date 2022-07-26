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1 час назад

Подозреваемый в убийстве двоих мужчин россиянин сдался полиции

Lenta.ruиещё 1

Россиянин, подозреваемый в убийстве двоих мужчин в Павловском Посаде, сдался полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в двойном убийстве сдался полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, мужчина душевнобольной, в настоящий момент его мотивы выясняются. О подозреваемом известно, что ранее в связи с психическим заболеванием сотрудники Росгвардии отобрали у него оружие.

По данным Telegram-канал Mash, мужчина пришел в правоохранительные органы после трех дней скитаний по лесу. Относительно недавно фигурант попал в психиатрическую лечебницу из-за проблем с алкоголем и неадекватного поведения. Предполагается, что в лишении права на охоту он винил егерей, которым и обещал отомстить.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские объявили в розыск жителя Павловского Посада по подозрению в двойном убийстве. Была составлена ориентировка: разыскивался человек по имени Игорь Кружков, одетый в камуфляжную форму с рюкзаком темного цвета и оружием. На вид подозреваемому 55-60 лет. Поиски преступника начались еще 23 июля после того, как с разницей в несколько часов в Подмосковье были найдены два тела с огнестрельными ранениями.

Происшествия,Убийство ,Росгвардия,
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