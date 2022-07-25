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1 час назад

Пенсионерка перерезала страховочный трос промышленному альпинисту

Газета.Ruиещё 1

В Москве пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту, который работал на высоте 12-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пенсионерка перерезала страховочный трос промышленному альпинисту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31-летний мужчина проводил ремонтные работы на фасаде дома, расположенного на улице Домодедовская. В какой-то момент трос оборвался, и альпинист сорвался вниз. Он не пострадал благодаря страховочному механизму и благополучно спустился на землю.

Выяснилось, что веревку перерезала 84-летняя жительница дома, взяв кухонный нож. Причины своего поступка пенсионерка объяснить не смогла.

В настоящее время в подробностях инцидента разбирается полиция, данные предоставили в Следственный комитет.

Происшествия,Следственный комитет,
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