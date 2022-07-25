Пенсионерка перерезала трос альпинисту на высоте 12 этажа

84-летняя жительница Москвы перерезала ножом трос промышленному альпинисту, находящемуся на высоте 12 этажа, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что рабочий остался в живых благодаря наличию дополнительной страховки.

Фото: City News Moskva/Global Look Press City News Moskva/Global Look Press

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово, на Домодедовской улице. 31-летний рабочий занимался капитальным ремонтом многоквартирного дома, в частности, приводил в порядок фасад здания. Местная жительница обнаружила свисающий у ее окна трос и перерезала его кухонным ножом. Страховка спасла его буквально в последний момент — он смог без последствий спуститься на землю.

Сообщается, что на месте происшествия ведет работа полиция. Информация о произошедшем была передана в Следственный комитет. По факту случившегося начата проверка по покушению на убийство.