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59 минут назад

Московская пенсионерка обрезала трос альпинисту на высоте 12 этажа

News.ru

84-летняя жительница Москвы перерезала ножом трос промышленному альпинисту, находящемуся на высоте 12 этажа, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что рабочий остался в живых благодаря наличию дополнительной страховки.

Пенсионерка перерезала трос альпинисту на высоте 12 этажа
Фото: City News Moskva/Global Look PressCity News Moskva/Global Look Press

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово, на Домодедовской улице. 31-летний рабочий занимался капитальным ремонтом многоквартирного дома, в частности, приводил в порядок фасад здания. Местная жительница обнаружила свисающий у ее окна трос и перерезала его кухонным ножом. Страховка спасла его буквально в последний момент — он смог без последствий спуститься на землю.

В Петербурге промышленный альпинист сорвался с высоты

Сообщается, что на месте происшествия ведет работа полиция. Информация о произошедшем была передана в Следственный комитет. По факту случившегося начата проверка по покушению на убийство.

Ранее сообщалось, что выбросившего ребёнка с балкона жителя Кирова приговорили к 18 годам колонии. Мужчина, распивая с матерью ребёнка и её подругой алкоголь, несколько раз ударил по голове её полуторагодовалого сына и сбросил с пятого этажа. Мать в это время ушла в магазин.

Происшествия,Следственный комитет,
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