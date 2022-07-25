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45 минут назад

Потасовка в петербургском алкомаркете попала на видео

Денис Фьючин

В алкомаркете Петербурга произошла потасовка, которая попала на камеру видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях.

Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Автор поста отмечает, что драка случилась днем 24 июля. Одного из покупателей несколько раз задел плечом другой. Мужчина в ответ тут же нокаутировал оппонента ударом в лицо.

На видео видно, что мужчина в голубых шортах с корзиной что-то разглядывает на стеллаже с крепким алкоголем. За ним стоит другой мужчина и разговаривает по телефону. Второй покупатель был пьян, он постоянно терял равновесие, но на просьбу отойти не реагировал. Покупатель в шортах не стал ждать и ударил его.

Происшествия,Общество,Видео,
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