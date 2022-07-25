Крупный пожар произошел на территории бывшего лесопильного завода на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, а Обводный канал затянуло дымом.

По информации МЧС, трехэтажное здание, построенное в начале прошлого века, не эксплуатировалось. В тушении задействованы 18 единиц техники и 72 спасателя. Причина возгорания уточняется.

Как сообщает «Фонтанка», возгоранию присвоили третий ранг сложности, который позднее понизили до второго. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Кроме того, могла пострадать женщина — предположительно, она надышалась дымом, ей оказывают помощь медики.