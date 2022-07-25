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47 минут назад

Крупный пожар произошел на бывшем заводе в Петербурге

Елена Прошина

Крупный пожар произошел на территории бывшего лесопильного завода на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, а Обводный канал затянуло дымом.

По информации МЧС, трехэтажное здание, построенное в начале прошлого века, не эксплуатировалось. В тушении задействованы 18 единиц техники и 72 спасателя. Причина возгорания уточняется.

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Как сообщает «Фонтанка», возгоранию присвоили третий ранг сложности, который позднее понизили до второго. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Кроме того, могла пострадать женщина — предположительно, она надышалась дымом, ей оказывают помощь медики.

Напомним, что утром 25 июня в Санкт-Петербурге произошел пожар в ларьке с шавермой у станции метро «Ленинский проспект». Огонь охватил половину 16-метрового павильона с надписью «Шаверма». К полудню возгорание удалось ликвидировать силами 10 пожарных — пострадавших в происшествии нет.

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