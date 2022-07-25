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54 минуты назад

Потолок отеля обвалился перед туристом в Сочи

Елена Прошина

Потолок на входе в отель в Сочи обвалился прямо перед туристом. Как сообщает «КП», в результате инцидента никто не пострадал, однако отдых россиянина был подпорчен.

Потолок отеля обвалился перед туристом в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадры обрушения попали на видео — отдыхающий россиянин прогуливался возле гостиницы на Розе Хутор и снимал окружающие здания. Когда он повернулся ко входу в четырехзвездочный отель Green flow, у его входа внезапно обвалился потолок. Причина разрушения конструкции неизвестна.

При этом РЕН ТВ сообщает, что падение потолка могло быть «спрогнозировано», поскольку на территории не было людей, а участок оградили предупреждающими конусами.

Напомним, что 11 июля в Доме культуры поселка Хор района имени Лазо в Хабаровском крае на праздновании Дня семьи, любви и верности потолок обрушился на головы пожилой паре. Им должны были вручить знак «За супружеское долголетие» за 50 лет брака.

У пострадавших диагностировали гематомы, у женщины также обнаружили ушиб, у мужчины — рассечение кожи головы.

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