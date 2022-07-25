Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Башкирии

Шесть человек стали жертвами ДТП в Башкирии, еще десять пострадали. На трассе Уфа – Языково в Благоварском районе республики Ford Transit и КамАЗ, который стоял на дороге. Кадры с места смертельной аварии публикует МИЦ «Известия».
Микроавтобус перевозил 20 пассажиров из села Языково и столкнулся со стоявшим на крайней полосе грузовиком. Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних, которые получили различные травмы. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.