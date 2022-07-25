Дело на Шевчука о дискредитации ВС поступило в суд в Уфе

Правонарушение, вменяемое лидеру группы «ДДТ», предусмотрено ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ. О возвращении заново рассматриваемого дела в Уфу стало известно 18 июля.