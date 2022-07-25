16-летний подросток подрался с акулой и победил

В США 16-летний подросток подрался с напавшей на него акулой и сумел отбиться. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash Marcelo Cidrack / Unsplash

Инцидент произошел у берегов Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк в среду, 20 июля. Макс Хейнс катался на доске, когда его атаковала хищная рыба около 180 сантиметров в длину.

«Было такое ощущение, что нога попала в капкан», — вспоминает юноша.

Он начал изо всех сил бить рыбу второй ногой, как только почувствовал укус. Схватка, в которой Хейнсу удалось победить, продолжалась несколько секунд. Потом акула отступила, и подросток изо всех сил погреб к берегу.

«Она поняла, что я не самая простая цель», — похвалился он.

Выбравшись на песок вместе с приятелем, юноша обнаружил, что его нога сильно кровоточит. Он рассказал, что всего за пару минут до нападения шутил с другом по поводу того, что такое может случиться и с ними.

Хайнс получил глубокую рану ступни и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Юноша заявил, что намерен вернуться в море, как только рана заживет. Он стал шестой жертвой нападения акулы на Лонг-Айленде с 30 июня.

Ранее сообщалось, что 13 июля сразу двое купальщиков в штате Нью-Йорк подверглись нападению акул.