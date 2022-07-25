В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

16-летний подросток подрался с акулой и победил

Lenta.ru

В США 16-летний подросток подрался с напавшей на него акулой и сумел отбиться. Об этом сообщает New York Post.

16-летний подросток подрался с акулой и победил
Фото: Marcelo Cidrack / UnsplashMarcelo Cidrack / Unsplash

Инцидент произошел у берегов Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк в среду, 20 июля. Макс Хейнс катался на доске, когда его атаковала хищная рыба около 180 сантиметров в длину.

«Было такое ощущение, что нога попала в капкан», — вспоминает юноша.

Он начал изо всех сил бить рыбу второй ногой, как только почувствовал укус. Схватка, в которой Хейнсу удалось победить, продолжалась несколько секунд. Потом акула отступила, и подросток изо всех сил погреб к берегу.

«Она поняла, что я не самая простая цель», — похвалился он.

Выбравшись на песок вместе с приятелем, юноша обнаружил, что его нога сильно кровоточит. Он рассказал, что всего за пару минут до нападения шутил с другом по поводу того, что такое может случиться и с ними.

Хайнс получил глубокую рану ступни и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Юноша заявил, что намерен вернуться в море, как только рана заживет. Он стал шестой жертвой нападения акулы на Лонг-Айленде с 30 июня.

Ранее сообщалось, что 13 июля сразу двое купальщиков в штате Нью-Йорк подверглись нападению акул.

«Эти песчаные акулы стали подходить все ближе. Они всегда водились здесь, но теперь появляются у самого берега», — сказал представитель округа Саффолк Стив Беллоун.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители