15 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Липецке

В Липецке столкнулись два маршрутных автобуса. В результате ДТП пострадали 15 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

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Как уточняется, авария произошла на улице Катукова. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Автобус ПАЗ с 15 пассажирами столкнулся по касательной с остановившимся перед пешеходным переходом автобусом МАЗ, который также перевозил 15 человек.

По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет. На место выехали кареты скорой помощи, всех пострадавших осмотрели медработники. В больницу доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летний ребенок госпитализирован в областную детскую больницу