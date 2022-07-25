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38 минут назад

15 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Липецке

Елена Прошина

В Липецке столкнулись два маршрутных автобуса. В результате ДТП пострадали 15 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

15 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Липецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, авария произошла на улице Катукова. Столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. Автобус ПАЗ с 15 пассажирами столкнулся по касательной с остановившимся перед пешеходным переходом автобусом МАЗ, который также перевозил 15 человек.

Пять человек погибли в ДТП c микроавтобусом в Башкирии

По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет. На место выехали кареты скорой помощи, всех пострадавших осмотрели медработники. В больницу доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летний ребенок госпитализирован в областную детскую больницу

Ранее смертельное ДТП произошло в Благоварском районе Башкирии на трассе Уфа — Языково. Ford Transit столкнулся с КамАЗом, который стоял на дороге. В результате аварии погибли шесть человек, еще около 10 пострадали.

Происшествия,Ford,
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