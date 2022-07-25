Тело бронзового призера России обнаружили в ущелье в Кабардино-Балкарии

Тело бронзового призера России и члена сборной Санкт-Петербурга по вольной борьбе Ахмеда Жилетежева обнаружили в ущелье горы Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», спортсмен прилетел туда на сборы и решил с другими участниками съезда подняться на гору вне основной экскурсии.

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По информации МЧС, борцы не стали регистрировать свой маршрут и не предупредили проводника. В результате во время подъема Ахмед сорвался в ущелье с высоты в 2500 метров.

Отмечается, что спасателям удалось найти тело Житележева и доставить его в ближайший поселок Эльбрус. Смерть борца подтвердили в Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.