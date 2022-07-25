В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
26 минут назад

Около 20 человек устроили драку около ресторана в центре Москвы

ТАСС

Массовая драка с участием около 20 человек произошла около ресторана на Бауманской улице в центре Москвы, шесть человек доставлены в отдел полиции для разбирательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

20 человек устроили драку около ресторана в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Накануне около 05:28 в полицию поступило сообщение о том, что на Бауманской улице возле ресторана дерутся порядка 20 человек. Полицейские, прибыв на место, обнаружили шесть человек, которые пояснили, что у них на фоне личной неприязни произошел конфликт с последующей дракой с неизвестными, которые потом с места происшествия скрылись. Данные граждане для разбирательства доставлены в ОМВД России по Басманному району", - сказал собеседник агентства.

На камерах видеонаблюдения факт потасовки подтвержден. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к драке. Информация о пострадавших не поступала.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители