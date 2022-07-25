20 человек устроили драку около ресторана в центре Москвы

"Накануне около 05:28 в полицию поступило сообщение о том, что на Бауманской улице возле ресторана дерутся порядка 20 человек. Полицейские, прибыв на место, обнаружили шесть человек, которые пояснили, что у них на фоне личной неприязни произошел конфликт с последующей дракой с неизвестными, которые потом с места происшествия скрылись. Данные граждане для разбирательства доставлены в ОМВД России по Басманному району", - сказал собеседник агентства.