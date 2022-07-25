20 человек устроили драку около ресторана в центре Москвы

Массовая драка с участием около 20 человек произошла около ресторана на Бауманской улице в центре Москвы, шесть человек доставлены в отдел полиции для разбирательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Накануне около 05:28 в полицию поступило сообщение о том, что на Бауманской улице возле ресторана дерутся порядка 20 человек. Полицейские, прибыв на место, обнаружили шесть человек, которые пояснили, что у них на фоне личной неприязни произошел конфликт с последующей дракой с неизвестными, которые потом с места происшествия скрылись. Данные граждане для разбирательства доставлены в ОМВД России по Басманному району", - сказал собеседник агентства.
На камерах видеонаблюдения факт потасовки подтвержден. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к драке. Информация о пострадавших не поступала.