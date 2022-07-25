Пять человек погибли в ДТП c микроавтобусом в Башкирии

Пять человек погибли в ДТП в Благоварском районе Башкирии. Как сообщает Telegram-канал «112», Ford Transit, который направлялся из Уфы в село Языково, въехал в стоящий на трассе «КамАЗ».

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Всего в микроавтобусе находились 15 человек — пять из них скончались на месте, еще десять пострадали. На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что 22 июля автомобиль с туристами рухнул в Цолотлинский каньон в Дагестане. Причиной происшествия мог стать туман, который помешал водителю заметить обрыв около смотровой площадки в Хунзахском районе.