Потолок парадного входя в отель Green flow в курортном поселке «Роза Хутор» обрушился на глазах у туристов. Инцидент сняли на камеру очевидцы. Соответствующее видео оказалось в распоряжении МИЦ «Известия».

На записи видно, что потолок рухнул в тот момент, кода там не было людей.

«Гостиница, и совсем чуть-чуть отвалилась крыша. <…> Слава богу, никто здесь не заходил», – сообщает автор ролика.