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25 минут назад

Обрушение потолка у входа в отель в поселке «Роза Хутор» попало на видео

Денис Фьючин

Потолок парадного входя в отель Green flow в курортном поселке «Роза Хутор» обрушился на глазах у туристов. Инцидент сняли на камеру очевидцы. Соответствующее видео оказалось в распоряжении МИЦ «Известия».

На записи видно, что потолок рухнул в тот момент, кода там не было людей.

«Гостиница, и совсем чуть-чуть отвалилась крыша. <…> Слава богу, никто здесь не заходил», – сообщает автор ролика.

По предварительным сведениям, обрушение могло быть запланированным, поскольку вход в гостиницу был огорожен конусами. Вероятно, на случившееся повлияли залповые ливни, которые накануне прошли в Сочи.

Происшествия,Видео,
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