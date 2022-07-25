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45 минут назад

В ФСБ заявили о срыве украинской операции по угону российских самолетов

Елена Прошина

ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов Военно-космических сил (ВКС) РФ. Как сообщает РИА Новости, Киев проводил ее под кураторством спецслужб НАТО.

В ФСБ заявили о срыве украинской операции по угону российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сотрудники Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины пытались завербовать за деньги и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. От пилотов требовали перелететь границу и посадить воздушные суда на подконтрольные Киеву аэродромы.

США сообщили об агрессивных перехватах самолетов со стороны Китая

Отмечается, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, а также их пособники, уже установлены.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ сообщили о задержании 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против российских войск.

Мужчина уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

Происшествия,ГРУ,НАТО,ФСБ,ЕС,
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