В ФСБ заявили о срыве украинской операции по угону российских самолетов

ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов Военно-космических сил (ВКС) РФ. Как сообщает РИА Новости, Киев проводил ее под кураторством спецслужб НАТО.

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Отмечается, что сотрудники Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины пытались завербовать за деньги и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. От пилотов требовали перелететь границу и посадить воздушные суда на подконтрольные Киеву аэродромы.

Отмечается, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, а также их пособники, уже установлены.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ сообщили о задержании 35-летнего жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против российских войск.