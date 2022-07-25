ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России

ФСБсорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», – передает ТАСС сообщение ЦОС.
В ФСБ сообщили, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».
Ранее хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам.