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46 минут назад

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

ФСБсорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В ФСБ сообщили, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Ранее хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам.

Происшествия,НАТО,ФСБ,ЕС,
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