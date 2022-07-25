Треш-стримеры попали в жесткое ДТП во время трансляции в Ярославле

Треш-стримеры Кирюша и Лошадка попали в ДТП в Ярославле во время прямого эфира. Как сообщает газета «Известия», инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах, которые оказались в соцсети, видно, что машина ехала на высокой скорости, а пассажиры вели трансляцию, не обращая внимания на дорогу. В один момент водитель не вошел в поворот, из-за чего машина съехала с трассы, перевернулась и задела несколько автомобилей, которые находились на частной стоянке.

Всего в машине в момент происшествия находились четыре человека. Один из пострадавших попал в реанимацию, еще одну девушку госпитализировали, другой оказали помощь на месте.