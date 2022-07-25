Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, в том числе и не имеющим срока давности, превысило 400 человек. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

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Глава СК России уточнил, что уголовные дела по поводу событий на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований.

«Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц. В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц», - пояснил он.

Барстыкин подчеркнул, что в розыск объявлены 96 человек, среди которых командиры Вооруженных сил Украины.

Также уголовные дела возбуждены в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии, участвовавших в военных действиях на Украине в качестве наемников, и сотрудников Минздрава страны, причастные к разработке оружия массового поражения.

«И шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими», - заявил глава ведомства.

Бастрыкин также призвал создать трибунал по Украине с партнерами России.