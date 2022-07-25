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1 час назад

Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

Алиса Селезнёва

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, в том числе и не имеющим срока давности, превысило 400 человек. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава СК России уточнил, что уголовные дела по поводу событий на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований.

«Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц. В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц», - пояснил он.

Барстыкин подчеркнул, что в розыск объявлены 96 человек, среди которых командиры Вооруженных сил Украины.

Также уголовные дела возбуждены в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии, участвовавших в военных действиях на Украине в качестве наемников, и сотрудников Минздрава страны, причастные к разработке оружия массового поражения.

«И шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими», - заявил глава ведомства.

Бастрыкин также призвал создать трибунал по Украине с партнерами России.

Ранее Госдепартамент США сообщил о выделении не менее шесть миллионов на новую программу по распространению утверждений о приписываемых российским военным преступлениях на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что намерены «зафиксировать, проанализировать и сделать широко доступными» для общественности «свидетельства военных преступлений и других жестокостей на Украине». Причастность к ним американская сторона приписывает ВС РФ. В частности, речь идет о спутниковых снимках и «информации, выложенной в соцсетях». Также предполагается создание интернет-ресурса, с помощью которого США и будут распространять свою версию событий.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,Госдеп США,
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