Автобус с туристами попал в смертельное ДТП на юге Доминиканы

Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской республике. В результате аварии четыре человека погибли, еще более 30 получили травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Насьональ».

Как уточняется, авария произошла на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль. У туристического автобуса, который следовал из Бани, отказали тормоза, он столкнулся с несколькими автомобилями. Авария произошла на въезде в муниципалитет.

В результате ДТП как минимум четыре человека погибли и более 30 получили травмы. Раненые доставлены в региональную клиническую больницу имени Хуана Пабло Пина и муниципальную больницу Камбита-Гарабито. Как сообщили в посольстве РФ в республике, граждане России не пострадали.