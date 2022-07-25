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1 час назад

Автобус с туристами попал в смертельное ДТП на юге Доминиканы

Елена Прошина

Автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской республике. В результате аварии четыре человека погибли, еще более 30 получили травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Насьональ».

Автобус с туристами попал в смертельное ДТП на юге Доминиканы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, авария произошла на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль. У туристического автобуса, который следовал из Бани, отказали тормоза, он столкнулся с несколькими автомобилями. Авария произошла на въезде в муниципалитет.

В результате ДТП как минимум четыре человека погибли и более 30 получили травмы. Раненые доставлены в региональную клиническую больницу имени Хуана Пабло Пина и муниципальную больницу Камбита-Гарабито. Как сообщили в посольстве РФ в республике, граждане России не пострадали.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Индии. В штате Уттар-Прадеш столкнулись двухэтажные пассажирские автобусы. В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек, еще около 20 пассажиров получили травмы.

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