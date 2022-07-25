В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Россиянин скончался после нападения стада свиней

Lenta.ruиещё 2

Житель поселка Тельма в Иркутской области скончался в результате нападения стада свиней, которые забрели к нему на участок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

Россиянин скончался после нападения стада свиней
Фото: ТАССТАСС

«В поселке Тельма Усольского района на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе. Хозяин участка при попытке прогнать животных был укушен одним из них за ногу», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина погиб от обильной кровопотери в больнице.

Прокуратура города Усолье-Сибирское по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.

21 июля стало известно, что в подмосковной деревне Терпигорьево на двухлетнюю девочку напала обезьяна. Животное сбежало от своих хозяев, пробралось на соседний участок и искусало ребенка. Девочку доставили в реанимацию, сейчас она идет на поправку.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители