Россиянин скончался после нападения стада свиней

Житель поселка Тельма в Иркутской области скончался в результате нападения стада свиней, которые забрели к нему на участок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

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«В поселке Тельма Усольского района на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе. Хозяин участка при попытке прогнать животных был укушен одним из них за ногу», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина погиб от обильной кровопотери в больнице.

Прокуратура города Усолье-Сибирское по данному факту начала проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.