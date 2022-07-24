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57 минут назад

В Самарской области при посадке упал легкомоторный гидроплан

ТАССиещё 1

Легкомоторный гидроплан марки Borey (RA-3219G) упал в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе Самарской области при заходе на посадку, никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В Самарской области при посадке упал легкомоторный гидроплан
Фото: YoutubeYoutube

"Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиационным происшествием в Самарской области. По предварительным данным, 24 июля 2022 года около 18:45 мск в акватории реки Волга в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе Самарской области при заходе на посадку упал легкомоторный гидроплан марки Borey (RA-3219G). Пострадавших нет", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, причина падения гидроплана - неубранные шасси. Как пояснили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, летательный аппарат получил повреждения.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, на место также выехала следственно-оперативная группа Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и помощник Куйбышевского транспортного прокурора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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