Турист сорвался в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

"В 20:07 мск 24 июля 2022 года поступило сообщение о том, что на горе Бука-Баши на высоте 2,5 тыс. м участник туристической группы упал в ущелье. Группа состоит из девяти человек, свой маршрут в МЧС России не регистрировала. На поисково-спасательные работы выдвинулись девять спасателей МЧС России", - говорится в сообщении.