Турист сорвался в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели МЧС выдвинулись на помощь туристу, упавшему в ущелье на высоте 2,5 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 20:07 мск 24 июля 2022 года поступило сообщение о том, что на горе Бука-Баши на высоте 2,5 тыс. м участник туристической группы упал в ущелье. Группа состоит из девяти человек, свой маршрут в МЧС России не регистрировала. На поисково-спасательные работы выдвинулись девять спасателей МЧС России", - говорится в сообщении.
Информация уточняется.
"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. ГУ МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах", - добавили в ведомстве.