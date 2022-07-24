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1 час назад

Спасатели выдвинулись на помощь туристу, сорвавшемуся в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

ТАСС

Спасатели МЧС выдвинулись на помощь туристу, упавшему в ущелье на высоте 2,5 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Турист сорвался в ущелье в горах Кабардино-Балкарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 20:07 мск 24 июля 2022 года поступило сообщение о том, что на горе Бука-Баши на высоте 2,5 тыс. м участник туристической группы упал в ущелье. Группа состоит из девяти человек, свой маршрут в МЧС России не регистрировала. На поисково-спасательные работы выдвинулись девять спасателей МЧС России", - говорится в сообщении.

Информация уточняется.

"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. ГУ МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах", - добавили в ведомстве.

Происшествия,МЧС России,
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