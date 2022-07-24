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47 минут назад

В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильнейшего потопа

ТК «Звезда»

Обстановка в Сочи стабилизировалась, уровень воды в реках пришел в норму. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

В МЧС оценили ситуацию после потопа в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено и в данный момент оперативный штаб МЧС устраняет последствия наводнения.

«В Главном управлении продолжает функционировать оперативный штаб. Силы и средства готовы к реагированию. Всего к ликвидации последствий привлечено более 460 человек и 50 единиц техники», - передает РИА Новости сообщение МЧС.

Режим ЧС объявили по всему Сочи

Ранее стало известно, как город справляется с последствиями катастрофы. Напомним, к вечеру 23 июля погода в Сочи резко ухудшилась, в результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Один человек погиб, как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия,МЧС России,
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