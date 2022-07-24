В Москве задержали еще одного участника драки на пляже в Сочи

Столичные правоохранители задержали еще одного участника драки на сочинском пляже. Об этом РИА Новости сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

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"Антоняна задержали на основании федерального розыска, он проходит подозреваемым по громкому уголовному делу по факту драки на пляже, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – отметила она.

Дружинина уточнила, что мужчина сообщил полицейским, что не был проинформирован о своем статусе подозреваемого и не скрывался. По словам члена ОНК, он скоро будет отправлен в Сочи.

"Правозащитники обращаются к прокурору Краснодарского края, начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в регионе с просьбой проконтролировать ход расследования громкого дела и возможные нарушения прав человека", – добавила Дружинина.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа Фрегат избили мужчину палками и прутьями в ходе конфликта.