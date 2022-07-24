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19 минут назад

В Дагестане произошла массовая драка между подростками

News.ru

В Дербенте, республика Дагестан, произошла массовая драка между подростками, сообщает пресс-служба МВД региона, передает РИА Новости. Отмечается, что три человека госпитализированы после ножевых ранений, один из них скончался.

В Дагестане произошла массовая драка между подростками
Фото: dagestan.sledcom.rudagestan.sledcom.ru

Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. позже молодые люди решили выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался, — говорится в сообщении пресс-службы.

11 июля мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне Тарасково. В населенном пункте подралось не менее 30 человек, прибывшие полицейские выяснили, что сначала конфликт вспыхнул между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана.

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