В Дагестане произошла массовая драка между подростками

Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. позже молодые люди решили выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался, — говорится в сообщении пресс-службы.