В Дагестане произошла массовая драка между подростками

В Дербенте, республика Дагестан, произошла массовая драка между подростками, сообщает пресс-служба МВД региона, передает РИА Новости. Отмечается, что три человека госпитализированы после ножевых ранений, один из них скончался.
Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. позже молодые люди решили выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался, — говорится в сообщении пресс-службы.
11 июля мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне Тарасково. В населенном пункте подралось не менее 30 человек, прибывшие полицейские выяснили, что сначала конфликт вспыхнул между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана.