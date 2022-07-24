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1 час назад

В Павловском Посаде полиция разыскивает мужчину, расстрелявшего двух человек

ТАСС

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве двух человек в Павловском Посаде. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Страдающий шизофренией мужчина расстрелял двух человек в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На проселочной дороге к поселку Аверкиевского лесничества 23 июля обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее на участке домовладения в деревне Власово также с огнестрельными ранениями нашли еще одного погибшего.

"Установлено, что к совершению данных преступлений причастен мужчина 1969 года рождения, проживающий в деревне Власово. Он объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

Разыскиваемый мужчина на вид 55-60 лет, худощавый, ростом 180-185 см с длинными черными волосами.

"В момент совершения преступления был одет в камуфляжную форму, при себе у него рюкзак темного цвета, вооружен "обрезом", имеет психическое заболевание - шизофрения", - добавили в главке.

В ГУ МВД призвали всех, кто видел подозреваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-495-609-49-71 и 8-496-432-33-75.

В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что по факту убийства двух мужчин 1964 и 1962 годов рождения возбуждено уголовное дело (п. а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления", - сказано в сообщении СК в телеграм-канале.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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