30 собак заживо сгорели в подмосковном приюте

В подмосковном собачьем приюте заживо сгорели 30 собак. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, пожар начался из-за взрыва газовых баллонов. Охранник пытался спасти животных, но от четырёх боксов с животными «почти ничего не осталось».
Telegram-канал сообщает, что волонтёры подозревали владельцев питомника в махинациях с пожертвованиями, а «животные существовали в ужасных условиях».
Активисты якобы просили полицейских провести проверку, но не добились результата.
Ранее новосибирские психиатры признали невменяемым мужчину, обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай».