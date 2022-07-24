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50 минут назад

30 собак заживо сгорели в подмосковном приюте

Елена Прошина

В подмосковном собачьем приюте заживо сгорели 30 собак. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

30 собак заживо сгорели в подмосковном приюте
Фото: кадр видеокадр видео

По его данным, пожар начался из-за взрыва газовых баллонов. Охранник пытался спасти животных, но от четырёх боксов с животными «почти ничего не осталось».

Telegram-канал сообщает, что волонтёры подозревали владельцев питомника в махинациях с пожертвованиями, а «животные существовали в ужасных условиях».

Активисты якобы просили полицейских провести проверку, но не добились результата.

Ранее новосибирские психиатры признали невменяемым мужчину, обвиняемого в поджоге приюта «Сибирский алабай».

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