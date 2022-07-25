Москвичка перевела тысячу долларов лже-Чимину из BTS

Москвичка перевела тысячу долларов мошеннику, представившемуся в социальных сетях вокалистом корейской поп-группы BTS Пак Чимином. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Организация Объединенных Наций/YouTube Организация Объединенных Наций/YouTube

30-летняя россиянка получила в одной из социальных сетей сообщение от лже-Чимина, который предложил ей оформить платиновую карту для посещения концерта группы BTS. Он попросил тысячу долларов на оформление, после чего потребовал еще столько же за активацию карты. Женщина отказалась и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.