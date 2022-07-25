В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
53 минуты назад

Москвичка перевела тысячу долларов лже-Чимину из BTS

Газета.Ruиещё 1

Москвичка перевела тысячу долларов мошеннику, представившемуся в социальных сетях вокалистом корейской поп-группы BTS Пак Чимином. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичка перевела тысячу долларов лже-Чимину из BTS
Фото: Организация Объединенных Наций/YouTubeОрганизация Объединенных Наций/YouTube

30-летняя россиянка получила в одной из социальных сетей сообщение от лже-Чимина, который предложил ей оформить платиновую карту для посещения концерта группы BTS. Он попросил тысячу долларов на оформление, после чего потребовал еще столько же за активацию карты. Женщина отказалась и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что брат-близнец известного российского художника Никоса Мастеропуло Алексей во второй раз стал жертвой мошенников. Злоумышленники предложили 73-летнему мужчине вложить деньги в криптовалюту, и он перевел аферистам более 900 тыс. руб. После этого они обманным путем заставили мужчину переписать на них квартиру.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители