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27 минут назад

Режим ЧС объявили по всему Сочи

Елена Прошина

Мэр Сочи Алексей Копайгородский предупредил, что в городе объявлен режим ЧС. Он необходим для того, чтобы задействовать все необходимые силы и возможности для скорейшего восстановления курорта после сильных дождей и наводнения. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Сочи из-за проливных дождей сложилась очень тяжелая ситуация. Многие улицы были затоплены. Пострадали дома и автотранспорт. Погиб один человек.

Глава Сочи подчеркнул, что введение режима ЧС предоставляет властям дополнительный «инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим».

Пострадали многие районы города. В особенности сильные разрушения зафиксированы в Центральном, который ранее не подвергался столь масштабным ударам стихии, пояснил политик.

Очевидец показал видео искореженных после потопа в Сочи машин

Копайгородский отметил, что спасатели, а также жители города спасли десятки человек. Если бы не их «огромная слаженная работа», то было бы большое количество жертв.

По его словам, в городе ведутся «мощные аварийно-восстановительные работы». Кроме того, специалисты обследуют поврежденные здания. Власти помогают хозяевам пострадавших домов, торговых точек, автомобилей правильно оформить документы, которые потребуются для получения компенсаций.

Происшествия,Видео,Алексей Копайгородский,
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