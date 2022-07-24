Режим ЧС объявили по всему Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский предупредил, что в городе объявлен режим ЧС. Он необходим для того, чтобы задействовать все необходимые силы и возможности для скорейшего восстановления курорта после сильных дождей и наводнения. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Сочи из-за проливных дождей сложилась очень тяжелая ситуация. Многие улицы были затоплены. Пострадали дома и автотранспорт. Погиб один человек.

Глава Сочи подчеркнул, что введение режима ЧС предоставляет властям дополнительный «инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим».

Пострадали многие районы города. В особенности сильные разрушения зафиксированы в Центральном, который ранее не подвергался столь масштабным ударам стихии, пояснил политик.

Копайгородский отметил, что спасатели, а также жители города спасли десятки человек. Если бы не их «огромная слаженная работа», то было бы большое количество жертв.