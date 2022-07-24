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2 часа назад

Россиянин разбил окно в машине скорой помощи и сбежал по пути в больницу

Газета.Ru

Житель Вологды разбил заднее окно в машине скорой медицинской помощи и сбежал. Об этом сообщает портал Вологда Регион со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в 11 часов 24 июля 2022 года по пути в больницу. Мужчина разбил стекло и выбежал в одном нижнем белье на проезжую часть на перекрестке Чехова-Мальцева.

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После случившегося сотрудники «скорой» обратились в полицию. Правоохранителям удалось задержать сбежавшего пациента. В настоящий момент полицейские организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области осудили 23-летнюю фельдшера, которая переехала лежавшего на проезжей части мужчину и скрылась с места происшествия.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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