Житель Вологды разбил заднее окно в машине скорой медицинской помощи и сбежал. Об этом сообщает портал Вологда Регион со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в 11 часов 24 июля 2022 года по пути в больницу. Мужчина разбил стекло и выбежал в одном нижнем белье на проезжую часть на перекрестке Чехова-Мальцева.

После случившегося сотрудники «скорой» обратились в полицию. Правоохранителям удалось задержать сбежавшего пациента. В настоящий момент полицейские организовали доследственную проверку.