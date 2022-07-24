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38 минут назад

На Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом

Мослента

Баржа столкнулась с гидроциклом на Москве-реке в подмосковном Дзержинском. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

На Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, два человека, находившиеся на гидроцикле, получили травмы. Пострадавших эвакуировали на берег на катере и передали врачам скорой помощи. В больнице у одного из потерпевших диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти, у другого — ушибы.

На данный момент идет проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде.

Происшествия,МЧС России,
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