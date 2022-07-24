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9 минут назад

Две девочки отравились грибами, найденными на дереве под Волгоградом

Газета.Ru

В Волгоградской области две девочки были госпитализированы с отравлением после употребления грибов. Об этом сообщает портал Новости Волгограда со ссылкой на источник в экстренных службах.

В российском городе двое детей отравились найденными на дереве грибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 23 июля 2022 года июля в хуторе Писаревка Фроловского района. По предварительным данным, дети нашли грибы на одном из деревьев и решили их попробовать. В результате происшествия девочки получили сильное отравление.

В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Оренбурге годовалый мальчик отравился жидкостью для розжига огня после семейного пикника.

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