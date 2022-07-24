«Мы толпились в магазине. Когда дождь стих и вода сошла, приехали МЧС на большой машине и стали разбирать завалы. Погибла женщина в ста метрах от нашего спасительного крыльца. Ее придавило, и она захлебнулась в потоке. Я думаю, ей не успели помочь, и в потоке просто не увидели. Может, она и звала на помощь, но ее было не слышно. Где-то в этом завале ее нашли после схода воды», — сказала она.