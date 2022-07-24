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1 час назад

Жительница Сочи рассказала, как спасатели нашли тело погибшей при потопе

Газета.Ru

Женщину, погибшую в Сочи во время наводнения из-за залпового ливня, могли не заметить в потоке воды. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Юлия, укрывавшаяся от наводнения в одном из магазинов неподалеку от места трагедии. По ее словам, криков о помощи не было слышно.

«Мы толпились в магазине. Когда дождь стих и вода сошла, приехали МЧС на большой машине и стали разбирать завалы. Погибла женщина в ста метрах от нашего спасительного крыльца. Ее придавило, и она захлебнулась в потоке. Я думаю, ей не успели помочь, и в потоке просто не увидели. Может, она и звала на помощь, но ее было не слышно. Где-то в этом завале ее нашли после схода воды», — сказала она.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели женщины во время сильных ливней в Сочи. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей.

СК раскрыл детали трагедии в Сочи

23 июля в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что один человек погиб из-за залпового ливня, обрушившегося на Сочи.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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