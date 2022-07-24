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29 минут назад

Поезд Москва - Дербент задерживается из-за схода вагонов на перегоне между Калмыкией и Дагестаном

Агентство «Москва»

На перегоне между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 вагонов в ночь на 24 июля. На несколько часов задержаны два пассажирских поезда, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сход 12 грузовых вагонов на перегоне Улан-Холл - Белое Озеро произошел 23 июля в 23:04. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что было повреждено 200 м пути. В связи с происшествием на несколько часов задержаны пассажирские поезда №134 Москва - Дербент и №374 Тюмень - Махачкала. До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции «Астрахань-1». В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети.

На участке в настоящее время работают восстановительные поезда со станций «Кизляр» и «Астрахань-2», а также специализированная техника.

Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в связи со сходом вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Следствие рассматривает ряд версий, в числе приоритетной - уширение колеи в результате температурного нагрева.

Происшествия,Следственный комитет,
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