Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов

На перегоне между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 вагонов в ночь на 24 июля. На несколько часов задержаны два пассажирских поезда, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сход 12 грузовых вагонов на перегоне Улан-Холл - Белое Озеро произошел 23 июля в 23:04. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что было повреждено 200 м пути. В связи с происшествием на несколько часов задержаны пассажирские поезда №134 Москва - Дербент и №374 Тюмень - Махачкала. До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции «Астрахань-1». В поездах пассажирам предоставляется бесплатное питание и вода. В комнатах отдыха на территории вокзального комплекса они могут воспользоваться душем. Составы задержанных поездов подключены к электросети.

На участке в настоящее время работают восстановительные поезда со станций «Кизляр» и «Астрахань-2», а также специализированная техника.