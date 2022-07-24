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30 минут назад

В Курской области продлили действие желтого уровня террористической опасности

Майк Габриелян

В Курской области на две недели продлили действие желтого уровня террористической опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Фото: Курская область/ВКонтактеКурская область/ВКонтакте

Он отметил, что за две прошедшие недели в области не было случаев диверсий и терактов. Однако ситуация на границе «не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются».

«Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность. Он призвал сообщать по номеру 112 о подозрительных лицах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

Ранее в СКР начали расследование по факту военных преступлений Киева, обстрелявшего частные дома в Курской области.

Происшествия,Роман Старовойт,Следственный комитет,
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