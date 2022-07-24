В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области на две недели продлили действие желтого уровня террористической опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: Курская область/ВКонтакте Курская область/ВКонтакте

Он отметил, что за две прошедшие недели в области не было случаев диверсий и терактов. Однако ситуация на границе «не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются».

«Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 8 августа, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность. Он призвал сообщать по номеру 112 о подозрительных лицах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.