Накануне вечером в Сочи прошли сильнейшие ливни. На город выпало в разных районах от 74 до 107 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды. Некоторые стали выходить из берегов и смывать все на своем пути. Сейчас уровень воды в водоемах нормализовался, подтоплений нет. К ликвидации последствий наводнения привлечены 47 человек и 18 единиц техники. Жертвой стихии стал один человек. Женщину зажало между забором и смытым течением легковым автомобилем. В результате чего она захлебнулась.