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10 минут назад

Очевидец снял на видео искореженные автомобили после потопа в Сочи

Газета.Ruиещё 1

Завалы битых автомобилей образовались на некоторых улицах Сочи после наводнения, которое произошло из-за залповых ливней накануне вечером. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Это на улице Пирогова. Так дождик вчера прошел. Машины смыло в кучу, смяло полностью все. Слов нет, одни эмоции», — говорит очевидец, снявший последствия стихии на видео.

Накануне вечером в Сочи прошли сильнейшие ливни. На город выпало в разных районах от 74 до 107 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды. Некоторые стали выходить из берегов и смывать все на своем пути. Сейчас уровень воды в водоемах нормализовался, подтоплений нет. К ликвидации последствий наводнения привлечены 47 человек и 18 единиц техники. Жертвой стихии стал один человек. Женщину зажало между забором и смытым течением легковым автомобилем. В результате чего она захлебнулась.

Происшествия,Видео,
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