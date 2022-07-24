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18 минут назад

Погибшая в Сочи женщина была заблокирована смытым ливнем автомобилем

ТАССиещё 1

Погибшая в Сочи женщина была заблокирована смытым потоком воды автомобилем во время ливня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

СК раскрыл детали трагедии в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, вечером 23 июля 2022 года женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной Сочи. Из-за выпадения обильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту гибели женщины следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшей. С целью установления точной причины смерти женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили

Ранее в администрации города сообщали, что сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям дорог, придомовых территорий, цокольных и первых этажей зданий. Были подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии.

Происшествия,Следственный комитет,
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