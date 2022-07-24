В Подмосковье 5-летний мальчик попал под газонокосилку

В городском округе Чехов 5-летний ребенок госпитализирован после травмирования газонокосилкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области .

Инцидент произошел 23 июля 2022 года в деревне Стремилово. По предварительным данным, мальчик споткнулся и упал под газонокосилку во время того, как его старший брат косил траву. В результате происшествия ребенок нуждался в медицинской помощи.