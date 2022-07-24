В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Эксперт Дайнеко: односложные категоричные ответы помогут защититься от мошенников

Газета.Ru

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала как добиться безопасности от телефонных мошенников, сообщает РИА «Новости».

Махнули рукой: кого избегают телефонные мошенники
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — пояснила Дайнеко.

Она напомнила, что главными методами защиты от телефонных мошенников является сохранность данных и отказ делиться личными данными.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — пояснила Дайнеко.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей», чтобы создать базы данных потенциальных жертв.

Происшествия,Минфин России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители