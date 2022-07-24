Россиянин расправился с бывшей женой и покончил с собой

«Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле было обнаружено тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг, после чего скрылся в лесу. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни», – сообщает СУ СКР по Иркутской области.