Россиянин расправился с бывшей женой и покончил с собой

В Иркутской области местный житель расстрелял бывшую супругу в автомобиле. После этого его обнаружили в лесу мертвым.
«Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле было обнаружено тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил ее бывший супруг, после чего скрылся в лесу. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни», – сообщает СУ СКР по Иркутской области.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, перед убийством мужчина догнал бывшую супругу на автомобиле, которая пыталась убежать на своем авто, перегородил ей путь и несколько раз выстрелил в женщину из ружья.
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