В Сочи начались работы по ликвидации последствий непогоды

В Сочи, пострадавшем от разгула стихии, начались работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает РИА "Новости".

Фото: ГУМЧС России по Краснодарскому краю ГУМЧС России по Краснодарскому краю

"В Сочи началась работа по ликвидации последствий стихии", - рассказали в администрации города.

Это вторая попытка очистить город после начала ливней - впервые специалисты начали ликвидацию последствий в субботу, 23 июля. Согласно имеющейся информации, от стихии больше всего пострадали Хостинский и Центральный районы Сочи.

По данным синоптиков, в городе из-за грозового фронта могут возникнуть смерчи, в порывы ветра составят 20 м/с. Как передает ТАСС, также были подтоплены электростанции, что привело к отключению электроэнергии.