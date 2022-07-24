В Сочи восстановили движение по автотрассам после ливней

«Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее, водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги», — отметили там.