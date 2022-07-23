В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
50 минут назад

В Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили

ТАСС

Легковые автомобили уносит потоком воды из-за ливня в Сочи. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили
Фото: ТАССТАСС

"Пострадавших нет, ущерб будут подсчитывать, когда стихия утихнет", - сказал собеседник агентства.

В субботу вечером в социальных сетях появились видео, на которых автомобили в Сочи уносит потоком воды.

По данным пресс-службы ФКУ "Черноморье", из-за обильного дождя перекрыто движение на участке между седьмым и восьмым тоннелями на А-148. "Лоо, Вардане, Лазаревское - в штатном режиме. На месте находятся бригада специалистов, дежурная машина. Сотрудники следят за состоянием оборудования и за безопасностью людей", - сообщили в ведомстве.

Происшествия,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители