В Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили

Легковые автомобили уносит потоком воды из-за ливня в Сочи . Пострадавших нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю .

"Пострадавших нет, ущерб будут подсчитывать, когда стихия утихнет", - сказал собеседник агентства.

В субботу вечером в социальных сетях появились видео, на которых автомобили в Сочи уносит потоком воды.

По данным пресс-службы ФКУ "Черноморье", из-за обильного дождя перекрыто движение на участке между седьмым и восьмым тоннелями на А-148. "Лоо, Вардане, Лазаревское - в штатном режиме. На месте находятся бригада специалистов, дежурная машина. Сотрудники следят за состоянием оборудования и за безопасностью людей", - сообщили в ведомстве.