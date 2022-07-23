Уровень воды в реке в Сочи приблизился к опасным отметкам

Как говорится в сообщении, синоптики прогнозируют сильные дожди в городе с 18 часов. Это, как отмечают в администрации, может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, а также сходу селевых потоков. Там добавили, что порывы ветра могут превысить 20 м/с, а над морем возможны смерчи. Жителям и гостям курорта власти рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, а водителей призвали до конца суток воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости.