Уровень воды в реке в Сочи приблизился к опасным отметкам

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"На реке Бзугу среагировал датчик - вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели", - сказали в администрации.
Ранее администрация Сочи сообщила, что городские пляжи закрыты для купания из-за надвигающихся дождей и рекомендовала отдыхающим временно отказаться от отдыха у воды и в горах.
Как говорится в сообщении, синоптики прогнозируют сильные дожди в городе с 18 часов. Это, как отмечают в администрации, может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, а также сходу селевых потоков. Там добавили, что порывы ветра могут превысить 20 м/с, а над морем возможны смерчи. Жителям и гостям курорта власти рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, а водителей призвали до конца суток воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости.