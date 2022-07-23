Вулкан Эбеко выбросил столб пепла в небо над Курилами. Видео

На кадрах, снятых в понедельник фотографом Константином Петровым , можно увидеть клубы дыма, вырывающиеся из кратера.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в понедельник, 18 июля, сообщил об активизации вулкана, которая не утихла на данный момент.