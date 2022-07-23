Вулкан Эбеко выбросил столб пепла в небо над Курилами. Видео

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла.
На кадрах, снятых в понедельник фотографом Константином Петровым, можно увидеть клубы дыма, вырывающиеся из кратера.
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в понедельник, 18 июля, сообщил об активизации вулкана, которая не утихла на данный момент.
"Произошел пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении", - отметили в ведомстве.
Видео: Ruptly