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39 минут назад

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла в небо над Курилами. Видео

Денис Фьючин

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла.

На кадрах, снятых в понедельник фотографом Константином Петровым, можно увидеть клубы дыма, вырывающиеся из кратера.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в понедельник, 18 июля, сообщил об активизации вулкана, которая не утихла на данный момент.

"Произошел пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении", - отметили в ведомстве.

Видео: Ruptly

Происшествия,Видео,Константин Петров,МЧС России,
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