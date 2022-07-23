Смертельная авария с полицейским и мотоциклистом попала на видео

Момент смертельной аварии с участием сотрудника полиции Томска, в которой погиб 19-летний мотоциклист попал на камеры видеонаблюдения. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

ДТП произошло 19 июля на улице 79-й Гвардейской Дивизии. Водитель автомобиля Mazda 3, выезжая с парковки, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha YZF R1, который двигался в попутном направлении. Байк выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda CR-V и Toyota Corolla. Мужчина, который управлял мотоциклом, скончался.