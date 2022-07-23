Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар

«Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — написал он.

23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось. Днем ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море во время церемонии в Стамбуле.