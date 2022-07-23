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19 минут назад

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар

Lenta.ruиещё 1

По украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар, сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Фото: ТАССТАСС

«Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — написал он.

Военкор добавил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

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23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось. Днем ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море во время церемонии в Стамбуле.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт. Для контроля процесса в Стамбуле запланировано создать специальный Совместный координационный центр. Соглашение действует 120 дней.

Происшествия,Юрий Котенок,Минобороны России,ООН,
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