Заместитель мэра Вилючинска за рулем внедорожника на огромной скорости вылетела с пирса в воду. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Вилючинск Live», опубликовавший кадры спасения чиновницы.

Очевидцы пишут в соцсетях, что 56-летняя Елена Бойчук на скорости 100 км вылетела с пирса в бухту Крашенинникова. Женщина выжила, ее спасли местные жители Степан Альт и Андрей Савченко.

На кадрах видно, что мужчины смогли открыть дверь внедорожника Honda CR-V, наполовину погрузившегося под воду. Затем они на руках вынесли женщину на берег.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Мэр города Сергей Потапов рассказал, что она в сознании и чувствует себя хорошо.