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7 минут назад

Заммэра Вилючинска за рулем внедорожника упала в воду с пирса

Майк Габриелян

Заместитель мэра Вилючинска за рулем внедорожника на огромной скорости вылетела с пирса в воду. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Вилючинск Live», опубликовавший кадры спасения чиновницы.

Очевидцы пишут в соцсетях, что 56-летняя Елена Бойчук на скорости 100 км вылетела с пирса в бухту Крашенинникова. Женщина выжила, ее спасли местные жители Степан Альт и Андрей Савченко.

На кадрах видно, что мужчины смогли открыть дверь внедорожника Honda CR-V, наполовину погрузившегося под воду. Затем они на руках вынесли женщину на берег.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Мэр города Сергей Потапов рассказал, что она в сознании и чувствует себя хорошо.

В соцсетях утверждают, что у потерпевшей за рулем мог случиться приступ эпилепсии или другого расстройства. Официального подтверждения этому нет. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Происшествия,Видео,Андрей Савченко,Сергей Потапов,
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