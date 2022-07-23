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50 минут назад

Убийца Синдзо Абэ заключен под стражу

ТК «Звезда»иещё 4

Окружной суд Нары принял решение заключить под стражу убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что судебное разбирательство по делу Тэцуя Ямагами продлится до конца ноября.

Убийцу Абэ заключили под стражу
Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency GloballookpressTeera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress

Как отмечает агентство Kyodo, мужчине назначили психиатрическую экспертизу, поэтому суду предстоит установить, сможет ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени.

Уточняется, что полиция намерена провести и баллистическую экспертизу, изучив пистолеты, которые убийца изготовил собственноручно. Предполагается, что Ямагами могут предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. По данным агентства, в общей сложности в доме мужчины нашли семь самодельных пистолетов.

Экс-премьер Японии был застрелен двумя выстрелами в спину 8 июля в городе Нара. В момент нападения он выступал с речью перед избирателями. Предполагаемый убийца использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого он узнал в Сети. Абэ госпитализировали в больницу, где он скончался.

Происшествия,Синдзо Абэ,
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