Убийцу Абэ заключили под стражу

Окружной суд Нары принял решение заключить под стражу убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что судебное разбирательство по делу Тэцуя Ямагами продлится до конца ноября.

Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress

Как отмечает агентство Kyodo, мужчине назначили психиатрическую экспертизу, поэтому суду предстоит установить, сможет ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени.

Уточняется, что полиция намерена провести и баллистическую экспертизу, изучив пистолеты, которые убийца изготовил собственноручно. Предполагается, что Ямагами могут предъявить обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. По данным агентства, в общей сложности в доме мужчины нашли семь самодельных пистолетов.