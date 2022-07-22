Директор КБП умер во время сеанса ксенотерапии в Москве

Директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика Шипунова Дмитрий Коноплев скончался в возрасте 46 лет от острой сердечной недостаточности. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным источника, врачи назначили Дмитрию Коноплеву курс лечебных процедур. Во время сеанса ксенотерапии у него остановилось сердце.

Дмитрий Коноплёв «дышал ксеноном, чтобы вылечить головную боль и тревожное расстройство. Медики до сих пор не могут установить [точную] причину смерти», сообщает Telegram-канал Mash.